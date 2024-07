イオンが従業員接客教育にAIを導入、従業員の笑顔・声量・滑舌などをリアルタイムで分析可能

Japan supermarket chain uses AI to gauge staff smiles, speech tones in quality service push | South China Morning Post https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3271333/japan-supermarket-chain-uses-ai-gauge-staff-smiles-speech-tones-quality-service-push イオンリテールが導入している「スマイルくん」は、ソフトウェア企業の InstaVR が提供するもので、従業員の笑顔や声量、滑舌、調子といった450以上の特徴をリアルタイムにAI分析してスコアリングし、即座にフィードバックすることができるというもの。InstaVRによると、従業員の笑顔や発声をゲーム感覚で楽しみながら改善することができるとのこと。

2024年07月26日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

