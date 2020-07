海外から見た日本のぶっとんだ性事情トップ10

◆第4位:裸の大陸 「裸の大陸」とは、2006年から2010年にかけてリリースされたアダルトビデオのシリーズです。「人類学的ドキュメンタリーポルノ」と位置づけられた映像には、女優がパプアニューギニアやアフリカのアマゾン川流域などを訪れて、現地の人と性行為をするといった内容が収められているとのこと。このシリーズが制作された経緯について、監督であるサックン氏は「2006年にケニアを訪れた際、現地の子どもの貧困を目の当たりにして、『AV監督として何かできることは何か?』を考えたのがきっかけ」と説明しています。 その後、サックン氏はケニアの支援団体「Musona Self Help Group」に100万円を寄付した上でAVを制作。また、AVのDVDが1本売れるごとに1000円を寄付するといったチャリティー活動も 企画されました 。しかし、Listverseによると、「裸の大陸」シリーズは欧米のメディアから「女優や現地の貧困層を搾取している」「アフリカ人に対するネガティブな固定観念を助長する」「コンドームを使用しない撮影はHIV感染の危険性がある」と激しく非難されたとのことです。 もっとも、サックン氏は欧米メディアの非難は意に介さなかった一方で、 コンテンツ・ソフト協同組合 から「現地の子どもの顔にモザイクをかけるように」と指示された際は「彼らの笑顔が見られなくなってしまうのは悲しい」とこぼしたそうです。

2020年07月26日 20時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1l_ks

