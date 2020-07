NASAがハッブル宇宙望遠鏡で撮影した最新の土星の写真を公開、土星の季節の変化を確認可能

・関連記事

土星の衛星「エンケラドゥス」で新たな有機化合物が検出され地球外生命の可能性にさらなる光 - GIGAZINE



地球で生命が生まれたのと同じ環境が土星の衛星「エンケラドゥス」に存在すると最新研究で発表 - GIGAZINE



NASAの土星探査機「カッシーニ」が土星の大気に突入、20年に及んだ任務に終止符が打たれる - GIGAZINE



土星の環の中にある土星の月・パンの奇妙な姿をとらえた写真が公開 - GIGAZINE



土星の衛星「エンケラドゥス」での水の存在が重力マップ調査でより確実に - GIGAZINE



2020年07月26日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

