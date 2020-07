大手IT企業も実施している目標管理法「OKR」が一部の企業で失敗している理由とは？

・関連記事

「目的」ばかりにこだわらず、「目標」を大事にするという考え方 - GIGAZINE



ビル・ゲイツが「20世紀最高のビジネスリーダー」と評する人物から得られる教訓とは? - GIGAZINE



優れたプロダクトマネージャーになるための22原則 - GIGAZINE



リーダーとして有能になるための7つのヒントをOracleのヴァイス・プレジデントが語る - GIGAZINE



「エネルギーは感染する」「アイデアを生み出す人と知り合うこと」、Googleの元CEOエリック・シュミット氏が「新しい働き方」について語る - GIGAZINE

2020年07月26日 19時00分00秒 in Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.