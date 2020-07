優れたプロダクトマネージャーになるための22原則

17:議題をあらかじめメンバーに送信すること。ミーティングが始まるまでにはインプットを終え、ゴールを目指せる状態にしておきます。 18:「DAD」、つまり議論(Discussion)、行動(Action)、決定(Decision)を意識して会議を構成します。 19:「ABFU」、つまり「常にフォローアップすること」(Always Be Following Up)も大切です。会議後、24時間以内には全ての関係者にメモを送ってコミュニケーションを取ります。 20:好奇心を持ち、「愚かな」質問をすること。一見するとばかげた質問が明確さを生み出すきっかけになります。率直に質問し、他の人の答えを聞くことが意味ある会議を生み出します。 ◆プロジェクト実行中に心掛けること

2020年07月22日

