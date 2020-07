GoogleはPixelやNest Miniの色をどうやって決めているのか？

Pixel 3a の「Just Black(ただの黒色)」「Purple-ish(紫っぽい色)」「Clearly White(明らかに白色)」や、 Pixel Buds の「Clearly White」「Quite Mint(かなりミント色)」「Almost Black(だいたい黒色)」など、Google製品のカラーバリエーションはかなり個性的です。そんなNest MiniやPixelシリーズの色はどうやって決められているのかが、Googleの公式ブログで解説されています。 Inside the Google team that dreams up colors https://blog.google/inside-google/working-google/pixel-buds-new-colors-design/ GoogleのColor, Materials, Finishチームを率いるイザベル・オルソン氏は、もともとは演劇のステージや衣装、ジュエリーをデザインしたり、人形の家具を作ったりする仕事についていたとのこと。また、美術学校で特に数学と物理学が好きだったことから、自分なりにクリエイティビティに問題解決能力を組み合わせる方法を身につけていたと語っています。

2020年07月26日 18時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, デザイン, Posted by log1i_yk

