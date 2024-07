北海道限定の白いブラックサンダーがどら焼きになった「白いブラックサンダーどらやき」を食べてみた

・関連記事

甲子園球場の名物カレーを再現したサクサク揚げせんべい「ぼんち揚 甲子園カレー味」試食レビュー - GIGAZINE



ハーゲンダッツジャパン創業40周年記念の期間限定アイス「紅苺 -完熟-」は完熟イチゴのぜいたくな甘酸っぱさがなめらかなクリームの中で輝く - GIGAZINE



一口で喉が渇くほど大量の粉が付いた「ハッピーターン ちいさいのに濃いやつ」試食レビュー - GIGAZINE



紫パッケージの「ドリトス LATE NIGHT ディープ・タコス味」はどんな味なのか?赤色パッケージのメキシカン・タコス味と食べ比べてみた - GIGAZINE



400年続くカステラの老舗「福砂屋」から初めて登場した米粉使用のカステラ「八十八カステラ」試食レビュー - GIGAZINE

2024年07月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.