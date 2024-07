2024年07月23日 12時30分 サイエンス

光の届かない深海で「暗黒酸素」が生成されていることが判明、酸素を消費する生物の起源についての新たな疑問も



動植物が生きていく上で必要不可欠な酸素は、植物や植物プランクトンの光合成によって作られると考えられています。ところが、光が届かず光合成ができないはずの深海で作られる「dark oxygen(暗黒酸素)」の存在が明らかとなり、生物以外も酸素を生み出している可能性が示唆されました。



Evidence of dark oxygen production at the abyssal seafloor | Nature Geoscience

https://www.nature.com/articles/s41561-024-01480-8





News - Deep-sea discovery calls into question origins of life — The Scottish Association for Marine Science

https://www.sams.ac.uk/news/sams-news-dark-oxygen-discovery.html



Deep-ocean floor produces its own oxygen | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1051740



Mysterious 'Dark Oxygen' Discovered at Bottom of Ocean Stuns Scientists : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/mysterious-dark-oxygen-discovered-at-bottom-of-ocean-stuns-scientists



スコットランド海洋科学協会(SAMS)の生物地球科学者であるアンドリュー・スウィートマン氏らの研究チームは、ハワイとカリフォルニア半島の中間に位置するクラリオン・クリッパートン海域の海底を調査していた時、水深4000mを超える深海で酸素が生成されていることを示唆するデータを検出しました。しかし、光の届かない深海では酸素が消費されるだけであり、新たに生成されることはないという共通認識があったため、スウィートマン氏のチームは機器の故障だと思ったそうです。



スウィートマン氏は、「最初にこのデータを入手した時、私たちはセンサーが故障しているのだと考えました。なぜならば、これまで深海で行われた調査では酸素は生成されず、消費されることしか確認されていなかったからです」と述べています。



センサーを再び較正(こうせい)しても10年以上にわたって奇妙な酸素測定値が表示され続けたため、研究チームは別のセンサーを使いましたが、やはり同じ結果でした。そこでようやく研究チームは、何か画期的で前例のないデータを手に入れたことを確信したとのこと。こうして、深海で作られる「暗黒酸素」についての本格的な研究が始まりました。







この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する