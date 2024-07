Netflixが大規模ワークフローの管理システム「Maestro」をオープンソース化

・関連記事

DockerコンテナやKubernetesクラスタをGUIで管理できる「Portainer」レビュー - GIGAZINE



GitHubに100種類以上の機能を追加し、インターフェースを使いやすく改良するブラウザ拡張機能「Refined GitHub」 - GIGAZINE



ライブラリ間の依存関係を銀河のように視覚化してくれるサイト「Code Galaxies Visualization」 - GIGAZINE



KubernetesのCPU limits設定時における「不要なスロットリング」を回避する方法とは? - GIGAZINE



2024年07月23日 12時38分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.