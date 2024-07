2024年07月11日 10時59分 メモ

MicrosoftがOpenAIの理事会オブザーバーを辞任、Appleもオブザーバー就任計画を撤回



ChatGPTなどを開発するOpenAIとの提携関係にあるMicrosoftはこれまで、OpenAIの理事会においてオブザーバーの役割を担っていました。しかし、Microsoftは2024年7月9日に、「オブザーバーの役割を返上する」と発表しました。



2023年11月にサム・アルトマンCEOがOpenAIから突如解任される出来事が発生した際、OpenAIとの提携関係にあるMicrosoftは、アルトマン氏らをMicrosftに迎える意向を示していました。その後、アルトマン氏がOpenAIに復帰した際には、Microsoftはバイスプレジデントの1人であるディー・テンプルトン氏をOpenAI理事会のオブザーバーに送りこんでいます。



オブザーバーは投票権や理事としての権限を持ちませんが、理事会に出席し、理事会でどのような意志決定が行われているかについての見識を得られる立場です。



しかし2024年7月9日にMicrosoftはオブザーバーの役割を返上することをOpenAIに通告。Microsoftは「ご存じのように、OpenAIが理事会を再建している最中に、我々はオブザーバーの役割を引き受けました。この役職は、独立性を損なうことなく理事会の活動に関する洞察を提供し、この変化の時期にオブザーバーを務められたという機会に感謝しています」と述べています。また、オブザーバーを辞める理由として「オブザーバーに就任してからの8カ月間で、OpenAI社内で新たに設立された理事会が大きな進展を遂げていることを目の当たりにし、会社の方向性に自信が持てました。このことを考慮すると、オブザーバーとしての限定的な役割はもはや必要ではないと考えています」と語りました。





OpenAIの広報担当者であるスティーブ・シャープ氏は「理事会と会社の方向性に信頼感を示してくれたMicrosoftに感謝するとともに、今後もパートナーシップが成功することを楽しみにしています。OpenAIではサラ・フライアーCFOのリーダーシップの下、MicrosoftやAppleなどの主要な戦略的パートナーや、Thrive CapitalやKhosla Venturesなどの投資家に情報を提供し、関与していただくための新しいアプローチを確立しています」と述べました。



Microsoftによる一連の行動は、MicrosoftとOpenAIの提携を巡る独占禁止法上の懸念が高まりつつあることを受けて行われたとみられています。イギリスの競争・市場庁(CMA)は2023年12月に、MicrosoftとOpenAIの提携関係について関係者から意見聴取を行うことを発表しており、海外メディアのWindows Centralは「オブザーバーを辞任することで当局に対し『MicrosoftとOpenAIが十分に分離されている』と納得させるのに役立つ可能性があります」と述べています。



なお、Appleは2024年6月に開催された「WWDC24」で、パーソナルAI「Apple Intelligence」およびOpenAIとの提携を発表しており、提携の一環として理事会のオブザーバーに元マーケティング担当トップのフィル・シラー氏が就任すると報じられていました。



しかし、海外メディアのFinancial Timesによると、OpenAIのオブザーバーにシラー氏が就任する計画は撤回されたとのこと。代わりとして、MicrosoftとAppleを含む主要なパートナーとの定期的な会議が開催されることが報じられています。



なお、Appleは今回の報道に関してコメントしていません。