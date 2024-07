「Google フォト」から「iCloud 写真」へ直接画像を転送できるように

GoogleとAppleがデータ転送サービスへ共同で着手し、Google フォトからiCloud 写真へ写真を直接転送できるようにしました。2024年7月中旬から、正式に機能が展開される予定です。 Data Transfer Initiative members Apple and Google introduce new photo and video transfer tool | Data Transfer Initiative https://dtinit.org/blog/2024/07/10/DTI-members-new-photo-video-tool

・関連記事

GoogleマップのスピードメーターがiPhoneでも利用可能に - GIGAZINE



Apple幹部がGoogleのAI「Gemini」をApple製品に統合する意向を示す - GIGAZINE



AppleとGoogleが未知のBluetoothデバイスがユーザーを追跡していることを警告する標準規格を発表 - GIGAZINE





2024年07月11日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.