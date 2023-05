2023年05月31日 10時51分 モバイル

Appleのクラウド写真サービスの「マイフォトストリーム」が今夏終了



2011年にサービスがスタートしたAppleのクラウド写真サービス「マイフォトストリーム」は、2015年に「iCloudフォトライブラリ」が登場するまで、iCloudのクラウド写真サービスとして機能してきました。そんなマイフォトストリームが2023年7月26日にサービス終了することが明らかになっています。



Information about the My Photo Stream shutdown - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/HT210705





Apple's 'My Photo Stream' Service Shutting Down in July 2023 - MacRumors

https://www.macrumors.com/2023/05/26/my-photo-stream-july-2023-shutdown/



Apple shutting down free ‘My Photo Stream’ feature that originally launched with iCloud - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/05/26/my-photo-stream-shutdown-icloud/



Apple’s original cloud photo sync service shuts down this summer - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/30/23741976/apple-my-photo-stream-discontinued-july-2023



マイフォトストリームは過去30日間分の画像(最大1000枚)を、iCloudにアップロードしてiPhone・iPad・MacといったAppleデバイスから簡単にアクセスできるようにするという無料のクラウド写真サービスです。同機能はiCloudと同時に登場したもので、iCloud写真が登場した際にiCloudフォトライブラリに取って代わられています。



そんなマイフォトストリームのサービスを2023年7月26日に終了すると、Appleがサポートページ上で発表しました。マイフォトストリームのサービス終了に伴い、端末からマイフォトストリームへの写真のアップロードは1カ月前の6月26日で不可能となります。それより以前にアップロードされた写真は、アップロードしてから30日間はiCloudに残ることとなりますが、7月26日以降はiCloud上から完全に削除されてしまうため注意が必要です。





Appleは「マイフォトストリーム内の写真は少なくとも1台のデバイス上にすでに保存されているため、デバイスにオリジナルの写真が保存されている限りは、マイフォトストリームのサービス終了に伴い写真が失われてしまうことはありません。必要な写真が特定のデバイスのライブラリに存在しない場合、必ずそのデバイスのライブラリに保存してください」と説明しています。



ただし、Apple関連メディアの9to5Macは「重要なのは、マイフォトストリームは高品質の写真をフル解像度で同期していなかったという点です」と指摘し、マイフォトストリームで共有した写真がアップロードのタイミングで元の解像度から下がっているため、オリジナルの写真をユーザーがダウンロードすることはできないと指摘しました。





なお、iCloudフォトライブラリとマイフォトストリームはどちらもiCloudのクラウド写真サービスですが、マイフォトストリームは「iCloud写真を使用していないiPhone・iPad・Macユーザーが利用できるクラウド写真サービス」であり、iCloud写真を有効にするとマイフォトストリーム機能は完全に非表示になってしまうそうです。