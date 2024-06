「肉食系男子」が多い国はジェンダー平等のレベルが高い

好きな食べ物を聞かれると、真っ先にステーキや焼き肉などの肉料理が思い浮かぶ男性は多いはず。日本を含む23カ国における男女の肉の消費行動を調べた研究により、ほとんどの国で男性の方が女性より頻繁に肉を食べることや、男女平等が進んでいる国ほど男女の消費量の差が大きい傾向があることがわかりました。 Paradoxical gender effects in meat consumption across cultures | Scientific Reports https://www.nature.com/articles/s41598-024-62511-3 meat consumption | | UZH https://www.news.uzh.ch/en/articles/media/2024/meat-consumption.html チューリッヒ大学の心理学教授であるクリストファー・ホップウッド氏らの研究チームは、2024年6月13日付けの科学誌「Nature」に掲載された今回の研究で、23カ国に住む2万802人の食肉の消費と社会・経済の発展レベルの関係を調べました。

2024年06月30日 12時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

