Metaのマーク・ザッカーバーグCEOがクローズドソースでAIを開発する競合他社を「神を創っているとでも思っているのでは」と批判

Zuckerberg disses closed-source AI competitors as trying to 'create God' | TechCrunch https://techcrunch.com/2024/06/27/zuckerberg-disses-closed-source-ai-competitors-as-trying-to-create-god/ ザッカーバーグCEOはインタビューの中で、「人々のさまざまな興味を反映するために、さまざまなAIが作られる必要があります。AI技術とは独占されるべきものではなく、1つの企業が自社の中心的な単一製品の開発に利用するものでもないと思います」と語り、AI技術をクローズドソースで開発する企業を批判しました。

2024年06月28日 10時44分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

