MetaのVR・AR研究部門「Reality Labs」はいかにしてOculus Quest 3に到達したのかがよくわかる設立10周年記念ムービーが公開

MetaのVR・AR研究部門である「Reality Labs」が設立から10周年を迎えました。これを記念して、これまでのReality Labsの歩みをまとめたムービーが公開されました。 Celebrating 10 Years of Reality Labs | Meta https://about.fb.com/news/2024/04/celebrating-10-years-of-reality-labs/ Celebrating 10 Years of Reality Labs - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Nlu4iCa3KWc Reality Labsの前身であるOculus VRはもともとパルマー・ラッキー氏らによって設立されたVR企業で、VRヘッドセットの Oculus Rift を開発しました。以下は開発機のOculus Rift DK1。

・関連記事

AR・VR市場は2023年第4四半期に大きく成長、背景にMeta Quest 3のヒットあり - GIGAZINE



MetaのVR部門・Reality Labsが史上最高の収益10億ドル超えを達成、Meta Quest 3ヒットの影響で - GIGAZINE



MetaのVR研究チーム「Reality Labs」が開発中のVRデバイスのプロトタイプ2種類を公開、その新技術とは? - GIGAZINE



Metaのメタバース開発を担当するReality Labs部門が5000億円超えの営業損失を報告するもCEOは好調アピ-ル - GIGAZINE



Metaが「Quest Pro」&「Quest 2」の大幅な値下げを発表、Quest Proは6万7300円も値下げされることに - GIGAZINE



元OculusのMetaが次世代VRヘッドセットの要となるレンズのメーカー・Imagine Optixを買収か - GIGAZINE



2024年04月09日 08時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.