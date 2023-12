2023年12月13日 11時50分 ハードウェア

Metaのスマートグラス「Ray-Ban Meta」が質問に答えたり言語を翻訳したりできるAIアシスタント「Meta AI」への早期アクセスを開始



Metaが2023年10月に発売したスマートグラス「Ray-Ban Meta」で、服を識別してファッションの質問に答えたり、文章を翻訳したりしてくれる会話アシスタント「Meta AI」への早期アクセスプログラムが開始されました。Metaのマーク・ザッカーバーグCEOのInstagramアカウントでは、実際にRay-Ban Metaに搭載されたMeta AIに質問した動画も公開されています。



Metaは2023年9月、大規模言語モデルの「Llama 2」をベースとするAI会話アシスタント「Meta AI」を発表しました。この際、Meta AIはWhatsApp・Messenger・Instagramで利用できるほか、スマートグラスのRay-Ban Metaからもアクセス可能になることが明かされていました。



MetaがLlama 2を基盤にしたチャットボットAI「Meta AI」を発表、スマホ・Quest 3・スマートサングラスからアクセスできて画像生成も可能 - GIGAZINE





そして2023年12月、ついにRay-Ban MetaからMeta AIを利用できる早期アクセスプログラムがアメリカで開始されました。Metaによると、スマートグラスに搭載されたMeta AIに「Hey Meta, look and...(ヘイ、Meta。あれを見て……)」と話しかけると、Meta AIが周囲の世界に関する質問に答えてくれるとのこと。音声録音またはキャプチャボタンで撮影した写真を使用して質問することも可能であり、植物の名前を尋ねたり、ペットの写真にキャプションを付けてもらったり、外国語を翻訳してもらったりできるとされています。



ザッカーバーグCEOは、Ray-Ban Metaに搭載されたMeta AIを使った際の動画を自身のInstagramアカウントで公開しています。





服屋に並んだシャツの中から1つを選び、「Hey Meta. Look and tell me what pants to wear with shirt.(ヘイ、Meta。これを見て、どのパンツをこのシャツと一緒に着るべきか教えて)」と質問します。





すると、Meta AIは「Based on the image, it appears to be a striped shirt.(画像から判断すると、これはストライプのシャツに見えます)」と、まずは手に持っているシャツがどういうものなのかを識別します。





続いて、「A pair of dark washed jeans or solid color trousers would compliment this shirt well.(色の黒いウォッシュドジーンズか、無地のズボンがこのシャツを引き立てるでしょう)」と、ファッションについてのアドバイスをしてくれました。





また、外国語で書かれた文章を視界に入れながら「Hey Meta. Look and tell me what this meme says in English.(ヘイ、Meta。これを見て、この文章が何と言っているのか英語で教えて)」と尋ねてみます。





すると、「Sure, here's what the text in the image says in English.(わかりました。画像のテキストには、英語にするとこのように書かれています)」と述べた後、「Hey instructor, can I take my protein to the gym? Yeah, of course. No problem.(ねえインストラクターさん、自分のプロテインをこのジムに持ってきていいですか?ええ、もちろんです。何も問題ありません)」と、テキストを英語に翻訳してくれました。





なお、Ray-Ban Metaは、Meta AIへの質問を受け付けると画像をMetaのクラウドに送信し、クラウドが質問を処理した後にスマートグラスへ音声応答を配信する仕組みになっているとのこと。AIで処理されたすべての画像は保存され、Meta製品の改善に使用されると説明されています。



早期アクセスプログラムには、Metaのスマートグラス用アプリである「Meta View」から参加できるとのことです。



