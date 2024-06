Raspberry Pi開発企業が株式上場を果たし初日の取引を38％増で終える

2024年6月11日(火)に、Raspberry Piの開発企業が「 Raspberry Pi Holdings plc 」としてロンドン証券取引所に上場しました。 Raspberry Pi IPO - Raspberry Pi https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ipo/ RASPBERRY PI HOLDINGS PLC RPI Stock | London Stock Exchange https://www.londonstockexchange.com/stock/RPI/raspberry-pi-holdings-plc/company-page Raspberry Pi Holdings plc Announcement of Offer Price of 280 pence per share https://polaris.brighterir.com/public/raspberry_pi/news/rns_header_widget/story/w946kdx Raspberry Piシリーズは、CPUやメモリ、USBポート、無線コントローラーなどPCとして必要なパーツを1枚の基板に詰め込んだシングルボードコンピューターです。Raspberry Piは比較的簡単に扱えることや販売価格の安さからコンピューター愛好家や教育機関から注目を集めており、IoT機器の自作やプログラミング入門などの分野で活用されています。以下の記事では、2023年に登場したRaspberry Pi 5の詳細を確認可能です。 Raspberry Pi 5のGIGAZINEレビュー総まとめ「必要な電源」「クーラーは必須なのか」「OSインストール手順」「M.2 SSDを接続する方法」「RTC機能の詳細」などの疑問を解決できるレビューが盛りだくさん - GIGAZINE

・関連記事

Raspberry Pi 5のGIGAZINEレビュー総まとめ「必要な電源」「クーラーは必須なのか」「OSインストール手順」「M.2 SSDを接続する方法」「RTC機能の詳細」などの疑問を解決できるレビューが盛りだくさん - GIGAZINE



Raspberry Pi 5にCore Ultra超えのAI専用プロセッサを追加できる「Raspberry Pi AI Kit」を取り付けてAIカメラ化してみたよレビュー - GIGAZINE



ついにRaspberry Pi 5にグラボを接続して画面出力に成功したので手順をまとめてみた - GIGAZINE



Raspberry Pi 5にPCIe拡張カードを接続する方法まとめ&カーネルコンパイルの手順も詳しく解説 - GIGAZINE



Raspberry Pi 5にM.2 SSDを接続して起動ディスクに設定する方法まとめ、相性の良いSSDやSSDごとの転送速度の違いも検証してみた - GIGAZINE



「Raspberry Pi 5」にOSをインストールして超小型デスクトップPCとして使えるようにする手順を初心者にも分かりやすくまとめてみた - GIGAZINE



2024年06月12日 11時02分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.