異星人が作るダイソン球の正体はちりに覆われた高温の銀河「ホットドッグ」かもしれない
2024年5月に、異星人の巨大構造物「ダイソン球」の候補となる天体を7つ発見したとの論文が発表されました。これを検証した新しい研究により、ダイソン球候補の正体は「ちりに覆われた高温の銀河(Hot, dust-obscured galaxy：Hot DOG)」、いわゆるホットドッグの可能性が示されました。
[2405.14921] Background Contamination of the Project Hephaistos Dyson Spheres Candidates
https://arxiv.org/abs/2405.14921
Are dusty quasars masquerading as Dyson sphere candidates? – Physics World
https://physicsworld.com/a/are-dusty-quasars-masquerading-as-dyson-sphere-candidates/
7 potential 'alien megastructures' spotted in our galaxy are not what they seem | Live Science
https://www.livescience.com/space/extraterrestrial-life/7-potential-alien-megastructures-spotted-in-our-galaxy-are-not-what-they-seem
ダイソン球とは、物理学者のフリーマン・ダイソンが1960年に提唱した仮説上の人工構造物で、恒星を構造物で覆ってそのエネルギーを直接利用するというもの。しかし、いかに高度な技術力を持つ異星人でも、恒星が放つ膨大なエネルギーを100％使い切ることは難しいため、ダイソン球は外部に大量の廃熱を放出すると考えられています。
地球外文明が建造したダイソン球を探す地球外知的生命体探査(SETI)計画「プロジェクト・ヘパイストス」は、ダイソン球から発生する過剰赤外線を手がかりにさまざまな宇宙観測プロジェクトのデータを分析した結果、天の川銀河にダイソン球の候補が7つあることがわかったと発表しました。
銀河系にはエイリアンの巨大構造物が星を包み込む「ダイソン球」の候補が7つあるとの研究結果 - GIGAZINE
その後、別の研究チームがプロジェクト・ヘパイストスの研究結果を検証した論文をプレプリントサーバー・arXivで発表しました。
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