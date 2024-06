2024年06月11日 12時30分 サイエンス

異星人が作るダイソン球の正体はちりに覆われた高温の銀河「ホットドッグ」かもしれない



2024年5月に、異星人の巨大構造物「ダイソン球」の候補となる天体を7つ発見したとの論文が発表されました。これを検証した新しい研究により、ダイソン球候補の正体は「ちりに覆われた高温の銀河(Hot, dust-obscured galaxy:Hot DOG)」、いわゆるホットドッグの可能性が示されました。



[2405.14921] Background Contamination of the Project Hephaistos Dyson Spheres Candidates

https://arxiv.org/abs/2405.14921



Are dusty quasars masquerading as Dyson sphere candidates? – Physics World

https://physicsworld.com/a/are-dusty-quasars-masquerading-as-dyson-sphere-candidates/



7 potential 'alien megastructures' spotted in our galaxy are not what they seem | Live Science

https://www.livescience.com/space/extraterrestrial-life/7-potential-alien-megastructures-spotted-in-our-galaxy-are-not-what-they-seem



ダイソン球とは、物理学者のフリーマン・ダイソンが1960年に提唱した仮説上の人工構造物で、恒星を構造物で覆ってそのエネルギーを直接利用するというもの。しかし、いかに高度な技術力を持つ異星人でも、恒星が放つ膨大なエネルギーを100%使い切ることは難しいため、ダイソン球は外部に大量の廃熱を放出すると考えられています。





地球外文明が建造したダイソン球を探す地球外知的生命体探査(SETI)計画「プロジェクト・ヘパイストス」は、ダイソン球から発生する過剰赤外線を手がかりにさまざまな宇宙観測プロジェクトのデータを分析した結果、天の川銀河にダイソン球の候補が7つあることがわかったと発表しました。



銀河系にはエイリアンの巨大構造物が星を包み込む「ダイソン球」の候補が7つあるとの研究結果 - GIGAZINE





その後、別の研究チームがプロジェクト・ヘパイストスの研究結果を検証した論文をプレプリントサーバー・arXivで発表しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する