2024年06月10日 13時00分 サイエンス

不眠症にカップ麺やスナック菓子などの「超加工食品」が関係しているという研究結果



カップ麺やスナック菓子などの超加工食品は塩分・糖分・脂肪分などが大量に含まれており、近年は超加工食品の摂取が身体や精神への悪影響をもたらす可能性があると指摘されています。新たな研究では、超加工食品の摂取と慢性不眠症に関連性があることが示されました。



The association between ultra-processed food consumption and chronic insomnia in the NutriNet-Santé Study - Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

https://www.jandonline.org/article/S2212-2672(24)00094-7/fulltext





What’s Keeping You Up at Night? Could Ultra-Processed Foods Be Associated With Your Insomnia?

https://www.elsevier.com/about/press-releases/whats-keeping-you-up-at-night-could-ultra-processed-foods-be-associated-with-your-insomnia



Chronic Insomnia Linked to Ultra-Processed Foods, Study Finds : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/chronic-insomnia-linked-to-ultra-processed-foods-study-finds



カップ麺やスナック菓子、炭酸飲料、冷凍食品などの超加工食品は人々の日常生活に浸透していますが、超加工食品の摂取は心臓病や糖尿病といった健康問題に関連しているほか、学習や記憶にも悪影響を及ぼす可能性を示唆する研究結果も発表されています。



しかし、これまでのところ超加工食品の摂取が睡眠の状態に及ぼす影響を調べた研究はほとんどないとのこと。そこで、フランスのソルボンヌ・パリ・ノール大学やアメリカのコロンビア大学などの研究チームは、睡眠と食事に関する大規模調査のデータを分析して、超加工食品の摂取と不眠症の関連性を調べる研究を行いました。



論文の責任著者でコロンビア大学の栄養医学准教授を務めるMarie-Pierre St-Onge博士は、「より多くの食品が高度に加工され、睡眠障害がまん延している現代では、食事が睡眠に悪影響を及ぼすのか、あるいは質のいい睡眠をもたらすのかを評価することが重要です」と述べています。





研究チームは、フランスで行われたNutriNet-Santéという研究プロジェクトの一環として収集された3万8570人のデータを調べ、食生活と睡眠の関連性を調査しました。被験者らは2013~2015年にかけて半年ごとに、24時間以内に食べた複数の食事内容について回答すると共に、不眠症の症状に関する情報も提供したとのこと。



データを分析した結果、被験者らは超加工食品から1日のエネルギーの平均約16%を摂取しており、19.4%が慢性不眠症の症状を報告していることがわかりました。そして、慢性不眠症の症状を訴えたグループでは、超加工食品の摂取量が多い傾向があることが判明しました。



具体的には超加工食品の摂取量が10%多い場合、慢性不眠症の割合が約7%増加したと報告されています。また、超加工食品の摂取と不眠症の関連は、女性よりも男性の方がわずかに強いことも確認されたそうです。





論文の筆頭著者であるソルボンヌ・パリ・ノール大学のPauline Duquenne氏は、「私たちの分析は横断的かつ観察的なものであり、縦断的な関連性を評価したものではない点に注意することが重要です。データは因果関係を立証するものではありませんが、本研究はこの種の研究で初のものであり、超加工食品に関する既存の知見に貢献します」とコメントしました。



科学系メディアのScience Alertは、過去の研究で地中海式ダイエットと不眠症リスクの低下に関連性が見つかっており、今回の研究は「その関係の反対側」を提示しているようだと主張しました。