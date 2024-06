自殺防止ライフラインに会話記録が同意なく企業などと共有され個人情報が流出する危険性があることが判明

2022年からアメリカ全土で使われ始めた自殺・危機ライフライン「 988 」の会話内容が外部に流出している可能性があることが、ジャーナリストのロブ・ウィポンド氏により指摘されました。988の利用規約や、988に携わる民間企業の利用規約に誤解を生む可能性や矛盾があるとして、ウィポンド氏が問題点を解説しています。 “Confidential” 988 Conversation Records Shared with Corporations - Mad In America https://www.madinamerica.com/2024/06/988-records-shared/ 「988」は2022年7月16日に始まった緊急用ホットラインです。それまでの「国家自殺予防ライフライン」は電話番号が10桁でしたが、覚えやすい3桁の番号にすることで人々はより簡単に電話をかけられるようになり、カウンセラーの支援を受けやすくなりました。運営は連邦薬物乱用・精神衛生サービス庁(SAMHSA)と、Vibrant Emotional Health(Vibrant)という民間企業が公民連携で行っており、かけた電話は医療機関が管理するコールセンターに転送されます。

2024年06月10日 21時00分00秒 in Posted by log1p_kr

