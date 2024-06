OpenAIがGPT-4の思考を1600万個の解釈可能なパターンに分解できたと発表

GPT-4などの大規模言語モデルは非常に高い性能を有していますが、各モデルがどのような思考を経て応答を出力しているのかは開発者ですら把握できていません。新たに、OpenAIが大規模言語モデルの思考を読み取る手法を開発し、GPT-4の思考を1600万個の解釈可能なパターンに分解できたことを発表しました。 Extracting Concepts from GPT-4 | OpenAI https://openai.com/index/extracting-concepts-from-gpt-4/ Scaling and evaluating sparse autoencoders https://cdn.openai.com/papers/sparse-autoencoders.pdf

・関連記事

AIの仕組みであるLLMの「ブラックボックス」の内部を見てどのニューラルネットワークが特定の概念を呼び起こすかを知る試みをAnthropicが解説 - GIGAZINE



ニューラルネットワークの中身を分割してAIの動作を分析・制御する試みが成功、ニューロン単位ではなく「特徴」単位にまとめるのがポイント - GIGAZINE



AIは人間と同じように言葉の意味を「理解」しているのか? - GIGAZINE



ChatGPTなどの大規模言語モデルはどんな理論で成立したのか?重要論文24個まとめ - GIGAZINE



2024年06月07日 11時36分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.