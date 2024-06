1回の充電で5万枚の写真撮影が可能で動体検知機能もある手のひらサイズの小型防水カメラ「Photon」

公式ホームページではPhotonの オンライン販売 を行っており、価格は200ドル(約3万1000円)+送料となっています。 Photonのソースコードやハードウェア構成は完全にオープンソースとしてGitHubで公開されているため、コードを書き換えてカスタマイズすることも可能です。 GitHub - toasterllc/Photon: Code / PCB / enclosure for the Photon camera https://github.com/toasterllc/Photon

2024年06月05日 15時15分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

