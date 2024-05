偽情報拡散に悪用されているとしてEUがTelegramを調査する方針

EU probes Telegram, because size matters for regulators • The Register https://www.theregister.com/2024/05/28/eu_probes_telegram/ EUの「デジタルサービス法(DSA)」は、IT企業が自社プラットフォームから偽情報・誤情報が拡散されることを防いだり、ターゲティング広告を排除したりすることを求める法律です。対象プラットフォームとしてGoogle検索やYouTube、Facebook、Instagram、Xなど19件が指定されています。 欧州委員会が「デジタルサービス法」対象の大規模プラットフォームを発表、YouTube・Google・Twitter・Instagram・Facebook・TikTok・Wikipediaなど全19件 - GIGAZINE

EUには、巨大プラットフォームに偽情報拡散などを防ぐ義務を課した「デジタルサービス法(DSA)」があり、X(旧Twitter)やTikTokなどがDSAに基づく調査を受けています。メッセージングアプリ「Telegram」は、DSAの対象となるユーザー数を下回っていると主張していますが、対象外で取り締まりが緩いことを利用して親ロシア派が偽情報拡散に活用している実情があるとして、本当にDSAの対象外なのかEUが調査に乗り出しているそうです。 Telegram: Pro-Russian Groups Spread Disinformation and EU Is Powerless - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-28/telegram-pro-russian-groups-spread-disinformation-and-eu-is-powerless

・関連記事

ロシアがウクライナのゼレンスキー大統領を弱体化させる偽情報キャンペーンを実施していることが文書で明らかに - GIGAZINE



DiscordとTelegramを駆使して10代の若者を性的に恐喝するオンライン集団「764」の存在が暴露される - GIGAZINE



MetaのSNS「Threads」は台湾で人気を博し親中派野党への抗議活動の場になっている - GIGAZINE



2024年05月29日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.