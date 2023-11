X(旧Twitter)にはモデレーションのスタッフが2294人しかいないのに対してYouTubeは1万6974人・TikTokは6125人

EUはオンラインコンテンツ規則を順守するために、SNSを運営する企業にコンテンツモデレーターの配備を義務付けています。ロイターが、イーロン・マスク氏が買収したX(旧Twitter)にはわずか2294人のコンテンツモデレーターしか抱えておらず、YouTubeやTikTokと比較するとかなり少ないと報じています。 Musk's X has a fraction of rivals' content moderators, EU says | Reuters https://www.reuters.com/technology/musks-x-has-fraction-rivals-content-moderators-eu-says-2023-11-10/ EUがSNSの運営企業などのオンラインサービス提供者に対して、違法なコンテンツがアップロードされた場合の対応について規則を定めた「デジタルサービス法」は、2022年11月に施行されました。 EUが「デジタルサービス法」で合意に至る、Google・Meta・Twitter・Amazonなどにコンテンツ監視やアルゴリズムの透明性を強制 - GIGAZINE

2023年11月13日

