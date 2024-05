複数人が同じ場所からビデオ会議に参加しても音声が混じらない「アダプティブ・オーディオ」機能をGoogle Meetが導入

ビデオ会議ツールのGoogle Meetが有料ユーザーを対象にアダプティブ・オーディオ機能を導入しました。複数のノートPCが同じ場所からビデオ会議に参加している際のほか、ラウンジやカフェなどから参加している場合などにも本人の声だけを明瞭に届けることが可能になっています。 Google Workspace Updates: Introducing adaptive audio in Google Meet: creating ad-hoc meeting spaces with multiple laptops https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/05/google-meet-adaptive-audio.html

・関連記事

Google Geminiを使ってブラウザから動画編集ができる「Google Vids」が発表される - GIGAZINE



Googleの法人向けオフィススイート「Google Workspace」のサブスク料金が値上げ、既存顧客に対する値上げは段階的 - GIGAZINE



Googleが「うんちボタン」をテスト中、通話相手におなら音声をプレゼント - GIGAZINE



相手が目の前にいるかのように会話できる3D会議ツール「Project Starline」をGoogleがHPと協力して2025年にリリース、ZoomやGoogle Meetも統合 - GIGAZINE



ChromeがGoogleのAI「Gemini Nano」内蔵へ、2024年6月リリースのバージョン126から - GIGAZINE

2024年05月28日 11時25分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.