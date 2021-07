2021年07月01日 12時30分 ソフトウェア

Slackにリモートワークでも同僚と気軽に雑談ができる「Slackハドルミーティング」など新機能4つが発表される



Slackが、「仕事のミーティング体験を向上させるための新機能」4種類を展開する予定であると、2021年6月30日に発表しました。特にその中の1つである「Slackハドルミーティング」は、仕事中にちょっとした雑談が可能になる音声チャット機能となっています。



新型コロナウイルスの世界的な流行で、自宅から仕事を行うリモートワーク環境が整う企業も増えました。しかし、リモートワークでは「職場でのちょっとした雑談」ができないため、他者とのコミュニケーションでストレスを解消したり、アイデアを出すための刺激を受けたりすることができません。





実際に、オフィスワークでは可能だった雑談がリモートワークでできなくなることで、従業員の精神状態に悪影響が出てしまい、生産性は下がってしまう可能性が指摘されています。



Slackが発表したのは、「Slackハドルミーティング」「ビデオ、音声、画面の録画」「メッセージの予約送信」「Slack Atlas」の4種類。



Slackハドルミーティングは、チャネルやDMでライブ会話を開始することができるというもので、職場でのちょっとした雑談をSlack上で再現することができます。チームのメンバーは、Slackハドルミーティングで作られたトークルームに入ることで、トークに参加したりただ聴くだけに徹したりすることも可能。また、英語であればリアルタイムで字幕を作る文字起こし機能も利用できます。Slackの有料プランを利用するユーザーであれば、すでにSlackハドルミーティングが使えるようになっているそうです。





「ビデオ、音声、画面の録画」はビデオや音声を使って会議できる機能です。Slack上で録画を共有し、PCだけからではあくスマートフォンアプリからも再生可能。さらに英語であれば、自動で文字起こししてくれるとのこと。「ビデオ、音声、画面の録画」機能は今後数カ月で有料プランのチームに展開予定です。





「メッセージの予約送信」は、メッセージを時間指定して送信することができる機能。例えば、「同僚にメモを送信したいけれど、すでに定刻を迎えて同僚がサインオフしている」という場合、Slack上でメッセージの下書きを作成し、同僚たちがオンラインになる翌朝に公開するように設定できます。



そして、Slack Atlasは、いうなれば企業SNSをSlack上で運用できるようになるというもの。大規模なチームである場合、リモートワークだと他の人がどういう人なのか、どういう顔でどういう肩書きなのかが把握しづらくなってしまいます。Slack Atlasは各チームメンバーの肩書きや情報を登録し、相互につながりあえるツールになっているとのこと。ただし、Slack Atlasは記事作成時点ではアメリカとカナダで、中~大型企業向けの有料プランであるEnterprise GridとBuisines Plusのユーザー向けに展開されるとのことです。