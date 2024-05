メール本文からピリオドが消失してしまう謎の現象をエンジニアが解明

メールのような書き言葉において、「.」で示されるピリオドは文末を示したり、数の区切りを示したりといった重要な働きがあります。エンジニアの Tjaart 氏が、かつて自分が修正に携わった「メール本文のピリオドが欠落してしまう現象」について振り返りました。 The curious case of the missing period - Tjaart’s Substack https://tjaart.substack.com/p/the-curious-case-of-the-missing-period

・関連記事

ブラウザ上でデバッグするときに使えるテクニック - GIGAZINE



Chromeでウェブアプリがクラッシュする問題を調べると「1枚のGIFアニメーション画像」が原因だったという珍しい事例 - GIGAZINE



「ゼロからGPU開発」に経験なし&わずか2週間で成功した猛者が登場 - GIGAZINE



数百万人が無料で洗濯できるようになるランドリーサービスのセキュリティバグを大学生が発見 - GIGAZINE



ブラウザ側で文字サイズを変更してもレイアウトが崩れないようにするための方法をAirbnbのエンジニアが解説 - GIGAZINE

2024年05月22日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.