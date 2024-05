2024年05月09日 20時00分 サイエンス

毎日スプーン1杯のオリーブオイルを摂取すると認知症関連の死亡リスクが28%減少する可能性



オリーブオイルが健康にいいことは広く知られており、すでに食事の中にオリーブオイルを取り入れているという人もいるかもしれません。合計9万人以上の被験者を追跡した新たな研究では、毎日スプーン1杯のオリーブオイルを摂取する人は認知症関連の死亡リスクが28%低いことが明らかになりました。



Consumption of Olive Oil and Diet Quality and Risk of Dementia-Related Death | Nutrition, Obesity, Exercise | JAMA Network Open | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2818362





A Spoonful of Olive Oil a Day Could Lower Risk of Dementia-Related Death by 28% : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/a-spoonful-of-olive-oil-a-day-could-lower-risk-of-dementia-related-death-by-28



近年は医療技術の向上によって脳卒中や心臓病などで死亡する人が減っている一方で、アルツハイマー病やその他の認知症に関連して死亡する高齢者の割合は増加しています。これまでの研究から、野菜や果物、魚、オリーブオイルなどをふんだんに食べる「地中海式ダイエット」は、認知機能の健康に有益な影響を及ぼす可能性が指摘されていました。





特にオリーブオイルは、一価不飽和脂肪酸やビタミンE、ポリフェノールなどの抗酸化作用を持つ化合物を多く含んでおり、抗炎症作用と神経保護作用を発揮する可能性があるとのこと。



オリーブオイルの消費と認知機能に関する研究の多くは地中海諸国で実施されましたが、これらの地域はもともとオリーブオイルの消費量が多い地域です。そこでハーバード大学の栄養学者であるアン・ジュリー・テシエ氏らの研究チームは、オリーブオイルの消費量が比較的少ないアメリカで研究を行うことで、独自の洞察が得られるのではないかと考えました。





研究チームは、1990~2018年にかけて看護師と医療従事者を対象に行われた健康追跡調査のデータを基に、合計9万2383人の被験者のオリーブオイル消費量や疾患による死亡について分析しました。被験者のうち6万582人(65.6%)が女性で、平均年齢は56.4歳、28年間の追跡期間中に認知症関連の死亡者数は4751人でした。



分析の結果、少なくとも1日7g(大さじ約半分)のオリーブオイルを定期的に摂取した被験者は、オリーブオイルをまったくあるいはめったに消費しなかった被験者と比較して、認知症関連の死亡リスクが28%も低いことが判明しました。また、1日5gのマヨネーズを同量のオリーブオイルに置き換えると認知症関連の死亡リスクが14%、1日5gのマーガリンを同量のオリーブオイルに置き換えると死亡リスクが8%減ることも推定されています。



この結果は、オリーブオイル以外の食事がどれほど地中海式ダイエットを順守しているのかを調整した後でも見られました。テシエ氏は、「一般的に料理やドレッシングにオリーブオイルを使用する人は、全体的に食事の質がいいとされていますが、興味深いことにそれとは関係なく、オリーブオイルと認知症関連の死亡リスク減少に関連性があることがわかりました」と述べました。





なお、今回の研究は主に教育を受けた白人を対象にしていたため、結果を多様な集団に一般化することはできません。また、あくまでオリーブオイルの摂取と認知症関連の死亡リスクの相関関係を見つけたものであり、因果関係を証明したわけではない点にも注意が必要とのことです。