淡い風味のブルーベリーアイスと強い酸味のブルーベリーソースとの対比が楽しい「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味」試食レビュー

2024年5月6日、ヨーグルトアイスにブルーベリー果肉を混ぜ込んだ「 明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味 」が登場しました。近所のセブン-イレブンで手に入れたので実際に食べてみました。 初夏にぴったり!爽やかな組み合わせが楽しめる「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味」5月6日 新発売 全国 | 2024年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2024/0425_01/index.html これが「明治 エッセル スーパーカップ ブルーベリーヨーグルト味」のパッケージ。

・関連記事

ガリガリ君に濃厚ミルクとミントの爽快感がプラスされた「ガリガリ君リッチチョコミント」試食レビュー - GIGAZINE



「PARM(パルム) 杏仁ミルクストロベリー」は濃厚な杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリーを楽しめる柔らかアイスバーでした - GIGAZINE



ブラックサンダーのザクザク感にバニラの香りが合わさった「ブラックサンダーひとくちサイズ THEバニラ」先行試食レビュー - GIGAZINE - GIGAZINE





2024年05月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.