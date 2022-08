バニラの甘い香りが鼻に抜ける「明治のむヨーグルト エッセルスーパーカップ超バニラ風味」を飲んでみた

明治の「 のむヨーグルト 」に、定番アイス「 明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ 」風味が登場しました。アイスの風味をヨーグルトで本当に再現しているのか、実際に飲んでみました。 当社初!「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のおいしさを再現した、のむヨーグルト「明治のむヨーグルト エッセルスーパーカップ超バニラ風味」8月2日コンビニエンスストア、8月16日全経路 新発売/全国 | 2022年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2022/0726_01/index.html これが「明治のむヨーグルト エッセルスーパーカップ超バニラ風味」。パッケージに「明治 エッセル スーパーカップ」が描かれています。

2022年08月04日

