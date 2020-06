白桃果汁の甘さとヨーグルトの酸味でさわやかな余韻の「明治 エッセルスーパーカップ 白桃ヨーグルト味」試食レビュー

夏に旬を迎える白桃の果汁と果肉をヨーグルト風味のアイスに練り込んだ「 明治 エッセルスーパーカップ 白桃ヨーグルト味 」が、2020年6月8日(月)に登場しました。さっぱりしたヨーグルトの酸味と、白桃のみずみずしい食感で夏にぴったりのアイスになっているとのことで、実際に食べてみました。 夏にぴったり!ヨーグルトで人気のフレーバーがアイスで登場 「明治 エッセルスーパーカップ 白桃ヨーグルト味」 6月8日新発売/全国 | 2020年 | プレスリリース | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd. https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2020/0602_01/index.html 明治 エッセルスーパーカップ 白桃ヨーグルト味のパッケージはこんな感じ。 東京2020 オフィシャルアイスとして、 ミライトワ があしらわれています。

・関連記事

「催涙ガス味」のアイスクリームが爆誕 - GIGAZINE



バニラのアイスを買ったときだけ車のエンジンがかからなくなる不思議な現象、その原因は? - GIGAZINE



10人分のアイスをバケツのようなカップに詰めて持ち帰れるサーティワンの「スーパービッグカップ」を食べてみた - GIGAZINE



ピノに入ったミント顆粒が「プチカリッ」という食感を生み出すという「ピノ“プチカリッ”チョコミント」試食レビュー - GIGAZINE



レモンの酸っぱさが際立つソースをチーズアイスで包みこんだ甘酸っぱい「雪見だいふく れもんチーズケーキ風だいふく」試食レビュー - GIGAZINE



2020年06月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.