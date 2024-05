Microsoftがインターネット接続不可でハッキングリスクを軽減できるスパイ向けの生成AIをリリース

OpenAIのチャットAI「ChatGPT」をはじめとする多くの生成AIは、データからパターンを学習して推論するためにクラウドサービスを使用しています。そのため、既存の生成AIは常にデータの漏えいやハッキングなどの危険にさらされています。2024年5月2日にMicrosoftはアメリカの諜報機関向けにインターネットから完全に切り離された生成AIをリリースしました。 Microsoft Creates Top Secret Generative AI Service for US Spies - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-07/microsoft-creates-top-secret-generative-ai-service-for-us-spies

・関連記事

Microsoftが独自の大規模言語モデル「MAI-1」を開発中との報道、Google・OpenAI・AnthropicのAIモデルと競合可能なレベルとも - GIGAZINE



Microsoftが28万5000基のCPUコアと1万基のGPUを搭載したスーパーコンピューターをOpenAIと連携して開発 - GIGAZINE



MicrosoftとOpenAIがAIスパコン「Stargate」を含む15兆円超のデータセンタープロジェクトを計画中との報道 - GIGAZINE



AIの需要増加によりデータセンターの消費電力が爆増してAI開発のボトルネックになっている - GIGAZINE



Microsoftが顔写真と音声ファイルからリアルに話す映像を作成できるAIモデル「VASA-1」公開 - GIGAZINE

2024年05月08日 10時31分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.