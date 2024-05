Appleが第10世代iPadを最大1万円値下げすることを発表、同時にイヤホンジャック搭載iPadは静かに消える

・関連記事

AppleがM4・iPad Pro・iPad Air・Apple Pencil Proを発表した配信イベントまとめ - GIGAZINE



新型iPad ProとiPad Airが5月第2週に発表される可能性大、iPad Proは値上げへ - GIGAZINE



初代iPad以来初の「新型iPadの発売がなかった年」となった2023年、2024年に登場がウワサされる新型モデルとは? - GIGAZINE



「折りたたみ式iPad」が2024年に登場するとのウワサ - GIGAZINE



Appleが日本のiPhoneやiPadの販売価格を大幅値上げ、最大6万円超の上げ幅 - GIGAZINE

2024年05月08日 02時05分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.