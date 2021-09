8.3インチとコンパクトな「iPad mini」と3万円台のエントリーモデル10.2インチ「iPad」まとめてフォトレビュー

・関連記事

第3世代11インチ「iPad Pro」フォトレビュー、M1チップや超広角前面カメラで進化 - GIGAZINE



M1搭載&Liquid Retina XDRディスプレイで進化した12.9インチ「iPad Pro」レビュー - GIGAZINE



新デザイン&A15 Bionicでパワフルかつコンパクトに生まれ変わった「iPad mini」がついに登場 - GIGAZINE



3万9800円から購入可能なA13チップ搭載の新しい「iPad」が登場 - GIGAZINE



「iPhone 13/iPhone 13 mini」発表、A15 Bionicは6コアCPU&4コアGPU - GIGAZINE



「iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max」まとめてフォトレビュー、新色の魅力を徹底的に撮りまくってみた - GIGAZINE

2021年09月25日 10時46分00秒 in レビュー, モバイル, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.