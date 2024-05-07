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「Apple Pencil Pro」が登場、M4対応で進化したスタイラス
Appleが2024年5月7日に開催したイベントの中で、「Apple Pencil Pro」が発表されました。
Appleのイベント - Apple（日本）
https://www.apple.com/jp/apple-events/
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