手描きからデジタルへと映画の背景技術はどのように進化してきたのか、そしてAI時代にどうなっていくのか？

・関連記事

AIが中国で既にイラストレーターの仕事を奪い始めている、現場の悲鳴と実際にどのようにAIが用いられているのかをまとめたレポートが公開 - GIGAZINE



OpenAIが動画生成AI「Sora」でどんな動画を作れるか示す作例を大量公開 - GIGAZINE



画像生成AIやChatGPTなどのジェネレーティブAIはゲーム開発のあり方を大きく変えつつある - GIGAZINE



MCU最新作の「シークレット・インベージョン」ではAIを使ってオープニング映像が作成されている - GIGAZINE



死亡した俳優をAIで復元して映画などに出演させるには生きている間に同意を得る必要がある - GIGAZINE



ハリウッドの俳優や脚本家が「仕事を奪うようなAIの規制」を求めてストライキを起こす - GIGAZINE

2024年04月25日 06時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, 映画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.