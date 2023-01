ゲームキャラクターの3Dモデル作成などにAIを利用してゲームの開発時間やコストを削減する試み

・関連記事

さまざまなゲームを人間のようにプレイ可能なAIをDeepMindが開発、マルチプレイにも対応 - GIGAZINE



ファンタジー世界が舞台のゲームでAIが「目的があるかのように」話したり行動したりできるようにする研究 - GIGAZINE



AIで自分好みの美少女イラストを作れる「Waifu Labs」の開発者が「AIが俺の嫁を作る方法」を解説 - GIGAZINE



マジック:ザ・ギャザリングのカードをAIが自動で作ってくれる「Urza’s AI」 - GIGAZINE



画像生成AI「Midjourney」をアニメ風二次元イラストに特化させたモデル「niji・journey(にじジャーニー)」がクローズドベータテスターを一般募集中 - GIGAZINE



イラストの作者が人間かAIか当てる激ムズクイズが登場、画像生成AI熟練編集部員による見分けポイントとは? - GIGAZINE



「AIを用いて絵を描いた」としてアーティストがReddit最大のアートコミュニティをBANされる - GIGAZINE



2023年01月11日 08時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.