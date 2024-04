DDR5メモリの規格更新で最大データ転送速度が8800Mbpsに拡張されアンチロウハンマー機能が追加される

2024年4月17日、半導体技術標準化団体の JEDEC が DDR5 に関する規格を更新しました。新規格では、転送速度が従来の6800Mbpsから8800Mbpsに引き上げられたほか、 ロウハンマー攻撃 に対応するための アンチロウハンマー 機能が追加されました。 JEDEC Updates JESD79-5C DDR5 SDRAM Standard: Elevating Performance and Security for Next-Gen Technologies | JEDEC https://www.jedec.org/news/pressreleases/jedec-updates-jesd79-5c-ddr5-sdram-standard-elevating-performance-and-security

2024年04月23日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1r_ut

