「罪と罰」のドストエフスキーはギャンブル依存症だった、どのようにして依存症から抜け出したのか？

フョードル・ドストエフスキー は19世紀後半のロシア文学を代表する文豪で、「 罪と罰 」「 カラマーゾフの兄弟 」などで世界的に知られています。また、ドストエフスキーは酷いギャンブル依存症でも知られており、出版社に借金を肩代わりしてもらう代わりに過酷な契約も結んだこともありますが、晩年にはギャンブル依存症を克服しています。どのようにギャンブルへの依存から抜け出したのかについて、教育芸術学の専門家であるスティーブン・ドブソン氏が解説しています。 How Dostoevsky overcame his gambling addiction https://theconversation.com/how-dostoevsky-overcame-his-gambling-addiction-220655

2024年04月19日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

