アメリカ軍がAI自律戦闘機「X-62A」と人間が操縦する「F-16」の戦闘テストに成功



アメリカ空軍がAI搭載戦闘機「X-62A」の実機での戦闘テストに成功したことを発表しました。



アメリカの国防高等研究計画局(DARPA)はAI搭載戦闘機の実用化プロジェクト「Air Combat Evolution(ACE)」を推進しています。DARPAはACEに基づいて「F-16」にAIを組み込んだ改造機体「X-62A」を開発しており、2023年2月13日にはX-62Aの飛行実験成功を発表していました。





2023年2月の初飛行の後、X-62Aは2024年4月までに21回のテスト飛行を実施し、10万行以上におよぶソースコードの修正が加えられました。以下は、ソフトウェアアップデート中のX-62Aの様子です。





そして、2024年4月17日にはAIによって自律飛行するX-62Aと、人間が操縦するF-16の戦闘テストが実施されました。テスト中にX-62Aは時速1200マイル(約1931.213km)で飛行し、互いに2000フィート(約609.6メートル)の距離まで接近したとのこと。ただし戦闘の勝敗は明かされていません。





なお、X-62Aには緊急時の安全対策として人間のパイロットが搭乗していましたが、戦闘テスト中に人間のパイロットによる操作が必要な状況は生じなかったとのことです。