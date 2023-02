2023年02月15日 11時00分 乗り物

AIを搭載したF-16戦闘機が自律制御での飛行テストに成功したとDARPAが発表



2023年2月13日にアメリカ国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)が、AIを搭載するなどの改造を施したF-16戦闘機が自律制御での飛行テストに成功したことを発表しました。



AIを搭載したF-16の飛行試験は、DARPAが2019年に開始した戦闘機の空中戦進化(ACE)プロジェクトの一環として実施されました。AIアルゴリズムが戦闘機の飛行を担当して空中戦を支援することで、パイロットは戦略や武器の発射に集中することが可能。これにより、従来の空中戦が刷新されると考えられています。



2020年8月に行われたシミュレーターでの仮想の空中戦では、AIが経験豊富な実際のアメリカ空軍のF-16パイロットを打ち負かしたことが報告されています。



そこでDARPAは、開発中のAIアルゴリズムテストの一環として、AIをインストールするなどの改造を施した「VISTA(可変機内シミュレーターテスト航空機)」と呼ばれるF-16ベースの戦闘機の飛行試験を2022年12月に行いました。



テストで使用されたF-16には、飛行中のパイロットの生理学的反応を追跡するセンサーが内蔵されています。DARPAによると、AIの自律制御に伴うパイロットのセンサーからのデータを解析することで、パイロットがAIを信頼している場合と信頼しない場合の2つのシナリオを把握できるとのこと。





DARPAのACEプロジェクトマネージャーであるライアン・ヘフロン氏は「私たちは何度も離陸と着陸を含む出撃を行い、多数のポイントを飛行し、さまざまな仮想の標的を攻撃するテストを行いました」と述べています。また、「今回のテストで大きな問題は発生しませんでしたが、シミュレーションでの結果と比較するといくつかの違いが生じました。しかし、VISTAは他の航空機よりもはるかに速いスピードで失敗を学習し、改善することができました」と述べています。



テストの結果、DARPAは「この飛行テストによって、AIが実物大の戦闘機を制御できることを実証し、貴重なライブ飛行データを提供しました」と発表しています。



DARPAは2023年後半にもVISTAのテストを行う予定です。