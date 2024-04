2024年04月02日 07時00分 サイエンス

毎朝リンゴ酢を飲むと体重管理や体脂肪減少に効果があるという研究結果



世界的に肥満と過体重が大きな健康問題となっており、減量のための自然療法を見つけることへの関心が高まっています。そんな自然療法の1つとして注目されているのがリンゴ酢です。レバノンのカシュリク聖霊大学とアメリカ科学技術大学の研究チームが、レバノン人を対象としてリンゴ酢の影響を調査した結果を報告しています。



Apple cider vinegar for weight management in Lebanese adolescents and young adults with overweight and obesity: a randomised, double-blind, placebo-controlled study | BMJ Nutrition, Prevention & Health

https://nutrition.bmj.com/content/early/2024/01/18/bmjnph-2023-000823





研究チームは12歳から25歳までで、BMI値が27~34の過体重および肥満の若者120人(男性46人・女性74人)を被験者に選びました。被験者の条件として、慢性疾患をもたず、研究開始前の8週間にリンゴ酢を飲んだことがないことが求められました。



研究チームは、被験者を4つのグループに無作為にわけ、12週間にわたる実験を行いました。グループ1・2・3は、毎朝空腹時に5%の酢酸を含むリンゴ酢5ml・10ml・15mlを、250mlの水で希釈して摂取しました。最後のグループ4は対照群として、リンゴ酢と同じ味と外観の水を摂取しています。



なお、今回の研究で使われたリンゴ酢は「アップルサイダービネガー」というもので、リンゴ果汁に酵母を加えて発酵させてアルコールにした後、酢酸発酵を行って酢にしたものです。





0週目・4週目・8週目・12週目に全参加者の身体測定が行われ、各被験者から5mlの空腹時血液を採取して血糖値・中性脂肪値・総コレステロール値を評価。さらに体重・身長・BMI・ウエスト周囲径・ヒップ周囲径・体脂肪率がチェックされました。



その結果、リンゴ酢を摂取したグループでは、摂取開始時(0週目)と比較して、4週目・8週目・12週目の体重とBMIに有意な減少がみられたとのこと。体重とBMIの減少量は用量依存的で、リンゴ酢を15ml摂取したグループが最も顕著な減少を見せました。



さらに、リンゴ酢を摂取したグループでは、ウエスト周囲径・ヒップ周囲径・体脂肪率にも有意な減少が見られたとのこと。ただし、これらは4週目では有意な効果が見られず、8週目と12週目に見られたそうです。ウエスト周囲径・ヒップ周囲径・体脂肪率も、リンゴ酢を15ml摂取したグループの減少が最も大きかったとのこと。加えて、リンゴ酢を摂取したグループでは、血糖値・中性脂肪値・総コレステロール値にも12週間にわたる減少が見られました。





一方で、リンゴ酢を与えられていないプラセボ群では、研究期間を通して測定値に有意な変化は見られませんでした。このことから、研究チームは体重・BMI・ウエスト周囲径・ヒップ周囲径・体脂肪率の減少にはリンゴ酢の摂取が影響していると論じました。



研究チームは、過体重および肥満の人において、12週間にわたるリンゴ酢の摂取が身体測定値の有意な減少と血糖値・中性脂肪値・総コレステロール値の改善につながることが示されたと述べ、リンゴ酢が体重管理と体脂肪減少に有益な影響を与える可能性を示しました。



また、研究チームはリンゴ酢の摂取による明らかな副作用や有害事象が報告されなかったことに注目しています。このことから、リンゴ酢は肥満管理のために安全で効果的な食事療法である可能性があると研究チームは論じました。





ただし、12週間という研究機関では長期的な効果を観察することはできないと研究チームは述べています。また、被験者の数を増やしてサンプルサイズを大きくすることで、より一般化された結果が得られる可能性があるとしています。