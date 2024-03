人食いヒグマを「生体認証ドローン」で追跡して駆除することに成功

Rampaging bear shot dead after injuring five people | The Independent https://www.independent.co.uk/news/world/europe/bear-slovakia-shot-dead-liptovskom-mikulasi-b2519516.html 2024年3月17日、スロバキア北部ジリナ県の都市である リプトフスキー・ミクラーシュ で、ヒグマが人間を襲うという事故が起きました。クマは通りを歩いていた人々を遅い、5人が負傷しました。スロバキア人のドッグブリーダーであるマリカ・トルンコヴァ・ビズボヴァ氏が、リプトフスキー・ミクラーシュの街中を走り回る人食いヒグマの様子を収めた動画をFacebook上に投稿しています。 ビズボヴァ氏が投稿した動画の、ヒグマが歩道を走るシーン。

現地時間の2024年3月17日、スロバキアでヒグマが5人を襲うという事件が起きました。スロバキア当局は生体認証ドローンを用いてこの人食いヒグマを追跡し、地元の狩猟者と協力して駆除することに成功したと発表しています。 Watch: Brown Bear 'Successfully Shot Down' After Terrorizing Slovak Village | Outdoor Life https://www.outdoorlife.com/survival/video-brown-bear-attacks-slovakia/

2024年03月29日 19時00分00秒 in 生き物, 動画, Posted by logu_ii

