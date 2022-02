2022年02月10日 16時00分 生き物

6年間もタイヤが首にはまったままのワニがついに救助される



オートバイの廃タイヤが6年間首にはまったままだったインドネシアのワニが、ついにタイヤを外してもらうことができたとのニュースが報じられています。アメリカやオーストラリアの専門家らが挑戦しては失敗してきたワニ救助作戦に成功したのは、なんと地元住民でした。



今回、首にはまっていたタイヤを6年ぶりに外してもらったのは、インドネシア・中部スラウェシ州の州都パルの川に生息するメスのイリエワニです。地元の住民から「buaya kalung ban(タイヤをネックレスにしているワニ)」と呼ばれていたこの全長4.5メートルのワニは、2016年にタイヤが首にはまった様子を住民に目撃されて以来、野生動物保護当局が救助に尽力してきました。



by AP Photo/Josua Marunduh



特に、最近はタイヤがきつくなってきており、窒息してしまうのではないかと心配されていたとのこと。2020年には、アメリカの野生生物学者のフォレスト・ガランテ氏やオーストラリアのワニ捕獲の専門家であるマシュー・ライト氏が捕獲に挑戦してきましたが、いずれも失敗に終わっていました。



そんな中、最近この地域に引っ越してきたティリさん(インドネシアには姓を持たない人が多いためこれでフルネーム)は、近所で有名なこのワニの話を聞き、タイヤをはめたまま日なたぼっこをしているワニの姿を見て、救助することを決意しました。ティリさんはAP通信の取材に対し、「私は鳥を捕まえるのが仕事ですが、ケージから出た家畜を捕まえる技術や経験もあるので、ワニを助けられると確信していました」と話しています。





こうして捕獲作戦を始めたティリさんは、川の近くにロープを張ってわなを設置し、ワニを鶏やアヒルでおびきよせました。そして、3週間と2回の失敗を経て、ティリさんは2月7日にようやくワニを捕らえることに成功。友人2人とともにワニを陸に移動させてから、ノコギリでタイヤを切断して無事救助しました。



救助の様子は、以下のムービーから見ることができます。



Crocodile freed from tire after six years - YouTube





集まってきた近隣住民がスマートフォンで撮影する中、ティリさんはワニの首にかかったタイヤをノコギリで切りました。タイヤとワニの間には木の棒が差し込まれており、ワニを傷つけないように注意が払われていることが分かります。





タイヤの除去に成功。





6年間首にかかっていたタイヤを外してもらったワニは、地元住民が呼んだ消防隊や野生動物保護団体の助けを得て野生に戻されました。



by AP Photo/Josua Marunduh



中部スラウェシ州政府が、ワニのタイヤを外した人に賞金を出すと発表したこともありますが、ティリさんの目的はお金ではありませんでした。ティリさんはロイターの取材に対して、「多くの人が私が本気ではないと疑っていました。でも、私は動物が傷ついているのを見るのが耐えられなかったんです。たとえヘビでも助けますよ」と話しました。



by AP Photo/Josua Marunduh



中部スラウェシ州の野生動物保護当局の局長であるハルナ・ハマ氏は、「この成功は、動物を愛するティリさんの活動にとって大きな節目となるでしょう」とコメントしました。同氏によると、ワニの首にタイヤがひっかかった経緯は不明とのこと。自然保護活動家は、ペットにしたり皮を剥いで売ったりするために捕獲しようとした密猟者が、失敗した腹いせに故意にやった可能性が高いと主張しています。そうでなくても、ゴミが多い地域ではワニや他の水生は虫類にタイヤがひっかかったままになることがよくあるそうです。