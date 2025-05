タオルに包まれたかわいいフクロウの写真集サイト「Owls in Towels」が登場、なぜタオルに包まれているのか？

つまり、「タオルに包まれたフクロウの写真」は、人間がフクロウを助けた証です。そのため、タオルに包まれたフクロウの写真と物語を記録し、できるだけ多くの人に届けようというのが「Owls in Towels」というわけ。サイトには広告もスポンサーもおらず、リハビリを受けるフクロウの写真を載せるのみです。 「Owls in Towels」にアクセスすると以下のようにフクロウの写真が大量に並んで表示されるので、適当にひとつをクリック。

フクロウはまん丸の目や首のない曲線的なフォルムが特徴であり、フクロウと触れ合えるカフェがあるほど人気な鳥です。そんなフクロウを柔らかそうなタオルで包んだ写真を集めたウェブサイト「 Owls in Towels 」が登場しました。 Owls in Towels https://owlsintowels.org/

2025年05月27日 21時00分00秒 in ネットサービス, 生き物, Posted by logu_ii

