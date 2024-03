Intelが「AI PC」の普及に向けて中小規模開発者を支援するプログラムを発表

Intelが、2023年10月に発表した「 AI PCアクセラレーション・プログラム 」の一環として、中小規模の開発者のAI PC向けソフトウェア開発を支援する「 AI PC開発者プログラム 」と「 独立系ハードウェアベンダーのプログラムへの参加 」という2つの新たな構想の開始を発表しました。 Intel Announces New Program for AI PC Software Developers and Hardware Vendors https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-announces-new-program-for-ai-pc.html

2024年03月27日 13時49分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

