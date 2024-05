AMD・Intel・Google・Microsoft・MetaなどがNVIDIA対抗のAIアクセラレータ相互接続規格の開発に向けて業界団体を設立

AMD・Intel・Google・Microsoft・Meta・Broadcom・Cisco・Hewlett Packard Enterprise (HPE)が、データセンターにおける次世代のAIアクセラレーター向けの高速かつ低レイテンシーな通信を実現するためのオープンな業界標準「 Ultra Accelerator Link 」(UALink)を開発すると発表しました。 AMD, Broadcom, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Meta and Microsoft Form Ultra Accelerator Link (UALink) Promoter Group to Drive Data Center AI Connectivity | Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20240530653602/en/AMD-Broadcom-Cisco-Google-Hewlett-Packard-Enterprise-Intel-Meta-and-Microsoft-Form-Ultra-Accelerator-Link-UALink-Promoter-Group-to-Drive-Data-Center-AI-Connectivity UALinkは、AIアクセラレーター間のより効果的な相互接続を可能にするオープンな業界標準を定義・確立することで、システムOEM、IT専門家、システムインテグレーターがAI接続データセンターの統合、柔軟性、スケーラビリティを容易に実現できるようにします。これにより、AIワークロードに最適化されたオープンで高性能な環境が提供されます。 UALinkのバージョン1.0では、信頼性が高くスケーラブルで低レイテンシーなネットワーク内のAIコンピューティングポッドで最大1024個のアクセラレーターを接続できるようになるとのこと。この仕様により、AMDの Instinct やIntelの Gaudi などのアクセラレーターに接続されたメモリ間で直接データ転送が可能になり、AIコンピューティングのパフォーマンスと効率が向上します。

2024年05月31日 11時04分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by log1i_yk

