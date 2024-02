「キリン 午後の紅茶 おいしい無糖 ミルクティー」リニューアル前後を飲み比べると「牛乳」感の高まりを感じた

・関連記事

午後の紅茶がリニューアルしたので新旧飲み比べて何が変わったのかを確かめてみた - GIGAZINE



茶葉1.5倍の濃厚ミルクティー「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION ザ ミルクティー イングリッシュブレンド」試飲レビュー - GIGAZINE



アールグレイの華やかな香りが広がる森永乳業「リプトン 濃厚ロイヤルミルクティーバー」試食レビュー - GIGAZINE



紅茶の茶葉とミルクが一体化したティーバッグ「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」試飲レビュー - GIGAZINE



2024年02月27日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.