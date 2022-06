緑茶なのに苦みがなく後味スッキリな「キリン 生茶 カフェインゼロ」試飲レビュー

・関連記事

香り高いヘーゼルナッツとバニラのフレーバーが後味爽やかなラテに仕上がったクラフトボス「ヘーゼルナッツ塩バニララテ」を飲んでみた - GIGAZINE



華やかなジャスミンや爽快なレモンの香りが無糖紅茶と相性抜群な「午後の紅茶 おいしい無糖 ジャスミン」「レモン&ハーブ」を飲んでみた - GIGAZINE



バジルのうまみをシンプルに引き出したハウス食品の「深蒸しバジルのパスタソース」を使ってみた - GIGAZINE



爆盛パクチーがカレーや鶏肉の味を抑え込むフレッシュネス「パクチーグリーンカレーチキンバーガー」を食べてみた - GIGAZINE

2022年06月09日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.