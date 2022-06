M1搭載MacでWindowsを動作させるプロジェクト「M1 Windows」がスタート

・関連記事

Mac復活に貢献した「M1チップ」開発についてAppleの上級副社長が語る - GIGAZINE



iPadの新マルチタスク機能「ステージマネージャ」はM1搭載iPadでしか動作しないことが明らかに - GIGAZINE



Appleの次世代Mac向けチップ「M2」はゲームチェンジャーになりうるのか? - GIGAZINE



ノッチ採用でベゼルが薄型化した「M2搭載MacBook Air」の外観レビューまとめ - GIGAZINE



AppleがM1チップの次世代版となる「M2」を発表、第2世代5nmテクノロジーでトランジスタ数は200億に到達 - GIGAZINE

2022年06月09日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.